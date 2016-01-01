  1. Головна
  2. Главком-ТВ
    Главком-ТВ

    У «Главкомі» прес-конференція: «Економічні підсумки – 2016»

    • Сьогодні, 11:58
    • Розсилка

    Експерт підіб'є економічні підсумки року та зробить економічний прогноз на 2017 рік

    Сьогодні, 28 грудня, о 12:00 в інформаційному агентстві «Главком» в рамках проекту «Підсумки року» відбудеться прес-конференція на тему «Економічні підсумки – 2016».

    Читайте також

    Запрошений гість: Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера.

    Експерт підіб'є економічні підсумки року та зробить економічний прогноз на 2017 рік. 

    Дивіться пряму трансляцію прес-конференції:

    Читайте також
    Олег Устенко економіка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ