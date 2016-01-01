У «Главкомі» прес-конференція: «Економічні підсумки – 2016»
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Експерт підіб'є економічні підсумки року та зробить економічний прогноз на 2017 рік
Сьогодні, 28 грудня, о 12:00 в інформаційному агентстві «Главком» в рамках проекту «Підсумки року» відбудеться прес-конференція на тему «Економічні підсумки – 2016».
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Запрошений гість: Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера.
Експерт підіб'є економічні підсумки року та зробить економічний прогноз на 2017 рік.
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