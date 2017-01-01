300 видів масажу і зарплата в 7 тисяч гривень. Як виглядає село, в якому хочеться жити



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поки Україна долає кризу, на Уманщині реалізовується цікавий соціальний проект, який доводить, що одна людина своїм бажанням і енергією може змінити життя на краще для цілого регіону.

Мешканці задоволені зарплатами, водії дорогами, а пенсіонери – умовами життя. Молодь після навчання у вузах повертається назад, аби створити сім’ю та жити у найкращому селі Черкащини.

Рівні дороги, гарне освітлення вулиць. Парк відпочинку з фонтаном та ставками. Будинок культури з інноваційним повітряним опаленням. І навіть масажний кабінет для жителів села. З надсучасним автоматичним кріслом, яке забезпечує 300 видів масажу від п’ят до потилиці.

Для людей тут є робота з найбільшою для регіону середньою зарплатою – 7 тисяч гривень. Більше того, село допомагає усьому району, вкладаючи кошти в ремонт районної лікарні та забезпечуючи ліками. І в усьому цьому винна одна людина.

Місцевий фермер Василь Чекаленко та його підприємство – товариство Берестівець.