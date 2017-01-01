Активісти під Кабміном вимагали зупинити фінансування «псевдоветеранів»

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Фото: censor.net.ua

Учасники акції протесту вимагали розподіляти кошти на конкурсній основі

Сьогодні під Кабміном активісти громадських організацій та волонтери вимагали від уряду припинити фінансування діяльності організацій ветеранів, що такими насправді не є.

Вони також вимагають розподіляти кошти на конкурсній основі.

Голова Державної служби ветеранів війни і ветеранів АТО Артур Дерев’янко зазначив, що його підрозділ представляє інтереси всіх ветеранів, а проблеми фінансування ветеранів виникають через нерозділеність категорій ветеранів та людей з інвалідністю.

За таких умов більша частина виділених грошей, за словами Дерев’янка, йде на забезпечення діяльності людей з інвалідністю.

Джерело: Радіо Свобода