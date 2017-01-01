Авіакатастрофа у Австралії: літак впав на торговий центр

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П’ять людей загинуло внаслідок падіння літака Beechcraft B200 King Air з пасажирами на борту на будівлю торгового центру в австралійському Мельбурні.

Як повідомляє BBC, інцидент стався близько 9:00 години за місцевим часом (близько 0:00 за Києвом). Двохмоторний літак, який направлявся до острова Кінг, що за 245 кілометрів від Мельбурна, впав невдовзі після зльоту. Літак впав на будівлю торгового центру. На щастя він ще був закритий, тож всередині ніхто не постраждав.

Після падіння на місці сталась пожежа, на її ліквідацію були залучені 13 екіпажів пожежників.

Місцева поліція підтверджує загибель 5 людей, які були на борту літака.

Поки що про причини падіння літака говорити зарано.



