Безвіз - наш. Порошенко зірвав овації

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Петро Порошенко

«Схвалення Європарламентом безвізового режиму з Україною - це історичне голосування не лише для нашої країни, а і для об’єднаної Європи»

Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС.

Про це заявив президент України Петро Порошенко під час Київського безпекового форуму.

«Щойно надійшла новина, 521 голос в Європейському парламенті «за» безвізовий режим з Україною»,- сказав Порошенко.

Він привітав з таким рішенням екс-премєр-міністра Арсенія Яценюка і діючого прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.

Учасники форуму зустріли інформацію аплодисментами.

«Схвалення Європарламентом безвізового режиму з Україною - це історичне голосування не лише для нашої країни, а і для об’єднаної Європи. Це заслужена нагорода для українців за їхню віру в Європейську ідею. Вітаю всіх з цим важливим рішенням!», - написав глава держави на Фейсбуці.

Як повідомляв «Главком», 6 квітня Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС.