Біля Верховної Ради правозахисники показали, як виглядає насильство в сім’ї



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Площа Конституції у Києві

З відновленням роботи парламента на площу Конституції повернулися мітингувальники

Правозахисники з активістами розіграли своєрідний перформенс з елементами імпровізованого насилля.

Цим хочуть привернути увагу до проблеми насильства в сім’ї. Кажуть: попри те, що на вулиці двадцять перше століття, таке ганебне явище досі є, і випадки знущань у сім’ях зовсім не рідкість.

Тільки за 2016 рік Нацполіція отримала понад 120 тисяч звернень про домашнє насильство. Цифра справді шокує, та ще більше вражає інше.

Розслідувати почали тільки чотири відсотки від усіх заяв.

Джерело: Магнолія ТВ