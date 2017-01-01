Боєць АТО презентував власний бренд спортивного одягу
- Вчора, 23:06
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Руслан Попов
У Києві учасник АТО Руслан Попов презентував лінію спортивного одягу під власним брендом
Гроші на відкриття бізнесу військовий виграв у конкурсі. Колекція одягу поки що невелика – лише кілька костюмів та куртка.
На модельера чоловік ніколи не вчився, але мріяв про це з дитинства. Тоді, коли хотів справжню футбольну форму, просто взяв звичайну футболку та розмалював її.
Здійснити давню мрію підштовхнула війна.
Джерело: 24 канал