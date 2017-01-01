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    Боєць АТО презентував власний бренд спортивного одягу

    • Вчора, 23:06
    • Розсилка
    Руслан Попов
    Руслан Попов

    У Києві учасник АТО Руслан Попов презентував лінію спортивного одягу під власним брендом

    Гроші на відкриття бізнесу військовий виграв у конкурсі. Колекція одягу поки що невелика – лише кілька костюмів та куртка.

    На модельера чоловік ніколи не вчився, але мріяв про це з дитинства. Тоді, коли хотів справжню футбольну форму, просто взяв звичайну футболку та розмалював її.

    Здійснити давню мрію підштовхнула війна.

    Джерело: 24 канал

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