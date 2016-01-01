Британська співачка виконала «Щедрик» українською в ефірі BBC



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відома британська співачка Кеті Мелуа виконала українську різдвяну пісню «Щедрик» в ефірі телеканала BBC

У мережі було опубліковано відеофрагмент з прямого ефіру британського телеканала BBC, в якому популярна співачка Кеті Мелуа виконала композицію разом із грузинським хором The Gori Women Choir.

Примітно, що український «Щедрик» відомий у всьому світі під назвою Carol of the Bells, однак у виконанні Мелуа він пролунав в оригінальному варіанті українською мовою.

Джерело: Еспресо ТВ