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    Чи потрібен Україні третій Майдан? Думки киян

    • Сьогодні, 10:50
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    Майдан
    Майдан

    До третьої річниці перемоги Майдану та дня Героїв Небесної сотні у Києві відбудеться низка масових акцій

    Від цих вихідних і до 22 лютого різні праворадикальні організації проводитимуть мітинги.

    І хоч назви організацій різні, але гасла схож: невдоволення владою, заклики до перевиборів парламенту і президента, боротьба з олігархами. Деякі – закликають до третього Майдану. Журналісти запитало перехожих у центрі Києва: чи потрібна зараз Україні революція?

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