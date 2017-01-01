Чи потрібен Україні третій Майдан? Думки киян

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Майдан

До третьої річниці перемоги Майдану та дня Героїв Небесної сотні у Києві відбудеться низка масових акцій

Від цих вихідних і до 22 лютого різні праворадикальні організації проводитимуть мітинги.

І хоч назви організацій різні, але гасла схож: невдоволення владою, заклики до перевиборів парламенту і президента, боротьба з олігархами. Деякі – закликають до третього Майдану. Журналісти запитало перехожих у центрі Києва: чи потрібна зараз Україні революція?