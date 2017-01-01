Чи потрібно легалізувати зброю в Україні?

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Фото: volynnews.com

за інформацією української Асоціації власників зброї, ще 5 мільйонів одиниць – це нелегальна зброя. Тож чи потрібна легалізація зброї в Україні?

У 2016 році з використанням вогнепальної зброї було здійснено 579 злочинів. Такими є дані Генпрокуратури України. Це в 2 з половиною рази менше, ніж у 2015-му.

Громадяни України мають близько 2 мільйонів одиниць легальної зброї. А за інформацією української Асоціації власників зброї, ще 5 мільйонів одиниць – це нелегальна зброя. Тож чи потрібна легалізація зброї в Україні?

Джерело: Радіо Свобода