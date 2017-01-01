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    Чому не відбулося розведення сил у Станиці Луганській

    • Сьогодні, 10:31
    • Розсилка
    Станиця Луганська
    Станиця Луганська

    Розведення сил у Станиці Луганській, що на Луганщині, не розпочалося, сторони звинувачують одна одну у неможливості втілити ці досягнуті у Мінську домовленості

    Українська сторона наголосила, що для початку розведення сил необхідний повноцінний «режим тиші», а він у цьому районі не спостерігається. Водночас, сторона бойовиків заявляє, що готова до розведення і чекає відповіді з української сторони.

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    Джерело: Радіо Свобода

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