Чому не відбулося розведення сил у Станиці Луганській



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Станиця Луганська

Розведення сил у Станиці Луганській, що на Луганщині, не розпочалося, сторони звинувачують одна одну у неможливості втілити ці досягнуті у Мінську домовленості

Українська сторона наголосила, що для початку розведення сил необхідний повноцінний «режим тиші», а він у цьому районі не спостерігається. Водночас, сторона бойовиків заявляє, що готова до розведення і чекає відповіді з української сторони.

Джерело: Радіо Свобода