Чому не відбулося розведення сил у Станиці Луганській
- Сьогодні, 10:31
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Станиця Луганська
Розведення сил у Станиці Луганській, що на Луганщині, не розпочалося, сторони звинувачують одна одну у неможливості втілити ці досягнуті у Мінську домовленості
Українська сторона наголосила, що для початку розведення сил необхідний повноцінний «режим тиші», а він у цьому районі не спостерігається. Водночас, сторона бойовиків заявляє, що готова до розведення і чекає відповіді з української сторони.
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Джерело: Радіо Свобода