Демократи із обох палат Конгресу США закликали надати Україні летальну зброю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сенатор Дік Дербін

За словами американського сенатора, конфлікт на сході України досяг тієї точки, коли вже «треба бути чесними»

Двоє демократів-законодавців із обох палат Конгресу США заявили в інтерв’ю Радіо Свобода, що для Вашингтона настав час надати Україні зброю летальної дії, щоб захищатися від російсько-сепаратистських сил на сході України.

Як сказав сенатор Дік Дербін, конфлікт на сході України досяг тієї точки, коли вже «треба бути чесними».