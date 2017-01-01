Демократи із обох палат Конгресу США закликали надати Україні летальну зброю
- Сьогодні, 12:18
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Сенатор Дік Дербін
За словами американського сенатора, конфлікт на сході України досяг тієї точки, коли вже «треба бути чесними»
Двоє демократів-законодавців із обох палат Конгресу США заявили в інтерв’ю Радіо Свобода, що для Вашингтона настав час надати Україні зброю летальної дії, щоб захищатися від російсько-сепаратистських сил на сході України.
Як сказав сенатор Дік Дербін, конфлікт на сході України досяг тієї точки, коли вже «треба бути чесними».
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Джерело: Радіо Свобода