«Дикий Захід» в Україні. Як Семенченко та Соболєв поїзди зупиняють

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Блокада в Конотопі.

На Сумщині народні депутати України Семен Семенченко та Єгор Соболєв разом із учасниками блокади Донбасу зупинили три потяги, щоб сфотографувати документи щодо їхнього вантажу.

Після домовленості з «Укрзалізницею» про надання відповідної документації, учасники акції більше не перешкоджали руху.

Також блокувальники розмістили «спостережний пункт» для подальшого моніторингу кількості вантажу, який перевозять через Конотоп.





Джерело: Радіо Свобода