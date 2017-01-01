«Дикий Захід» в Україні. Як Семенченко та Соболєв поїзди зупиняють
- Сьогодні, 09:43
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Блокада в Конотопі.
На Сумщині народні депутати України Семен Семенченко та Єгор Соболєв разом із учасниками блокади Донбасу зупинили три потяги, щоб сфотографувати документи щодо їхнього вантажу.
Після домовленості з «Укрзалізницею» про надання відповідної документації, учасники акції більше не перешкоджали руху.
Також блокувальники розмістили «спостережний пункт» для подальшого моніторингу кількості вантажу, який перевозять через Конотоп.
Джерело: Радіо Свобода