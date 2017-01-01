Діти співають «Бітлз». У Львові відбувся незвичний благодійний концерт
- Сьогодні, 14:21
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«Діти співають «Бітлз»
Усі зібрані кошти підуть на лікування хворих на лейкемію дітей
У Львівській філармонії відбувся благодійний концерт Kids Sing Beatles («Діти співають «Бітлз»). Діти виконали відомі хіти гурту The Beatles у супроводі симфонічного оркестру Inso-Lviv. За словами організаторів, підготовка до концерту тривала півроку.
Під час концерту відбувся благодійний аукціон, де лотами були вироби львівських майстринь. Усі зібрані кошти підуть на лікування хворих на лейкемію дітей.
Джерело: Радіо Свобода