  1. Головна
  2. Відео
    Відео

    Діти співають «Бітлз». У Львові відбувся незвичний благодійний концерт

    • Сьогодні, 14:21
    • Розсилка
    &laquo;Діти співають &laquo;Бітлз&raquo;
    «Діти співають «Бітлз»

    Усі зібрані кошти підуть на лікування хворих на лейкемію дітей

    У Львівській філармонії відбувся благодійний концерт Kids Sing Beatles («Діти співають «Бітлз»). Діти виконали відомі хіти гурту The Beatles у супроводі симфонічного оркестру Inso-Lviv. За словами організаторів, підготовка до концерту тривала півроку.

    Під час концерту відбувся благодійний аукціон, де лотами були вироби львівських майстринь. Усі зібрані кошти підуть на лікування хворих на лейкемію дітей.

    Джерело: Радіо Свобода

    Львів мистецтво
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ