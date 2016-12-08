Діти з прифронтової Авдіївки розповіли про канікули у Рівному

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Двадцять дітей та двоє педагогів з Авдіївки ще 30 грудня приїхали до Рівного і пробудуть у місті аж до 17 січня

У Рівному діти відсвяткували Новий рік, а от Різдво – проведуть у родинах місцевих школярів. Так організатори хочуть принаймні на недовгий час подарувати дітям свято та мир.

Окрім прогулянок містом, дітей чекають музеї, театри, зоопарк та козацький табір. Програму для них спланували місцеві волонтери.

Джерело: 24 канал