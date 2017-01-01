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    «Для чого ви нас захопили?» Як у Криму працівники заводу зарплату вимагали

    • Сьогодні, 16:22
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    Працівники Керченського металургійного заводу в окупованому Криму вийшли на акцію протесту. Вимагають роботу і виплатити зарплату

    Окупанти пообіцяли запустити цех емальованого посуду і задіяти частину співробітників на цьому виробництві. Більшість співробітників обурилися, що всім роботи не вистачить.

    На що отримали відповідь: «Треба буде підмітати – отже, підмітатимете».

    Пропозицію низькокваліфікованої роботи зустріли несхвальними вигуками. Пообіцяли виплатити зарплату за березень, якщо вдасться «діалог із краснодарцями».

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    «Для чого ви нас захопили? Ми ж працювали нормально. Зарплату нормальну отримували», – обурено заявила жінка.

    Джерело: Gazeta.ua

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