«Для чого ви нас захопили?» Як у Криму працівники заводу зарплату вимагали
- Сьогодні, 16:22
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Працівники Керченського металургійного заводу в окупованому Криму вийшли на акцію протесту. Вимагають роботу і виплатити зарплату
Окупанти пообіцяли запустити цех емальованого посуду і задіяти частину співробітників на цьому виробництві. Більшість співробітників обурилися, що всім роботи не вистачить.
На що отримали відповідь: «Треба буде підмітати – отже, підмітатимете».
Пропозицію низькокваліфікованої роботи зустріли несхвальними вигуками. Пообіцяли виплатити зарплату за березень, якщо вдасться «діалог із краснодарцями».
«Для чого ви нас захопили? Ми ж працювали нормально. Зарплату нормальну отримували», – обурено заявила жінка.
Джерело: Gazeta.ua