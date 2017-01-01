  1. Головна
  2. Відео
    Відео

    Дорн кардинально змінив зовнішність і переховується від журналістів

    • Сьогодні, 22:18
    • Розсилка
    Іван Дорн тікав від журналістів
    Іван Дорн тікав від журналістів

    Артист не захотів коментувати своє недавнє інтерв'ю російським ЗМІ

    Журналісти одного з українських телеканалів спробували взяти коментар у співака Івана Дорна, який недавно потрапив в скандал через інтерв'ю російському блогеру. У бесіді артист назвав війну між Україною і Росією «сваркою братніх народів», це викликало хвилю обурення в ЗМІ.

    Протягом декількох днів журналістам не вдавалося зв'язатися ні з співаком, ні з його представниками, тоді репортери вирішили підловити артиста. Знімальній групі телеканалу вдалося зустріти співака на одній з заправок Києва. Однак Іван Дорн не захотів спілкуватися з пресою. На прохання журналістки дати коментар з приводу свого недавнього інтерв'ю артист не відповів і швидко зник у іншій стороні заправного комплексу.

    Пізніше артист все-таки поспілкувався з журналісткою, він пояснив, що не має наміру нічого коментувати, і зробив журналістам зауваження через те, що вони піймали його під час поїздки з дочкою, яка чекала батька в авто. «Вирвані з контексту фрази я коментувати не збираюся. Я музикою для країни роблю більше, ніж вирвані з контексту фрази», - сказав Дорн в коментарі ТСН.

    Читайте також
    музика скандал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ