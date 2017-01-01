Дорн кардинально змінив зовнішність і переховується від журналістів

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Іван Дорн тікав від журналістів

Артист не захотів коментувати своє недавнє інтерв'ю російським ЗМІ

Журналісти одного з українських телеканалів спробували взяти коментар у співака Івана Дорна, який недавно потрапив в скандал через інтерв'ю російському блогеру. У бесіді артист назвав війну між Україною і Росією «сваркою братніх народів», це викликало хвилю обурення в ЗМІ.

Протягом декількох днів журналістам не вдавалося зв'язатися ні з співаком, ні з його представниками, тоді репортери вирішили підловити артиста. Знімальній групі телеканалу вдалося зустріти співака на одній з заправок Києва. Однак Іван Дорн не захотів спілкуватися з пресою. На прохання журналістки дати коментар з приводу свого недавнього інтерв'ю артист не відповів і швидко зник у іншій стороні заправного комплексу.

Пізніше артист все-таки поспілкувався з журналісткою, він пояснив, що не має наміру нічого коментувати, і зробив журналістам зауваження через те, що вони піймали його під час поїздки з дочкою, яка чекала батька в авто. «Вирвані з контексту фрази я коментувати не збираюся. Я музикою для країни роблю більше, ніж вирвані з контексту фрази», - сказав Дорн в коментарі ТСН.