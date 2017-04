Дружина-емігрантка нагадала Трампові, що треба робити під час гімну США

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Після нагадування Меланії президент США таки приклав руку до серця

Із президентом США Дональдом Трампом стався ще один курйоз. Під час святкового прийому у Білому домі, під час якого відбувається традиційна гра із великодніми яйцями, очільник Білого дому з якоїсь причина не приклав руку до серця, коли зазвучав гімн Сполучених Штатів. Його виручила перша леді Меланія Трамп – плавним порухом своєї руки вона нагадала президентові, що тому треба робити.

Певної іронії тому, що сталося, додає те, що Меланія (у дівоцтві Кнавс) є емігранткою. Вона одружилась із Дональдом Трампом у 2005 році. До того вона була доволі успішною фотомоделлю. Зі своїм майбутнім чоловіком вона познайомилася 1998 року, коли працювала для журналу Allure. Кнавс друкували на обкладинках таких видань, як Vogue, Harper's Bazaar, Ocean Drive, In Style, New York Magazine, Avenue, Allure, Vanity Fair, Self, Glamour, Elle.

Трамп відомий в тому числі через свою жорстку позицію щодо мігрантів, які нелегально переїжджають до США.