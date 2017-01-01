Двоє загиблих та двоє поранених. Як рятувальники проводили навчання до Євробачення

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На озброєнні у рятувальників 3 повітряних судна: 2 гелікоптери та літак АН-26 – єдиний медичний літак в Україні. Санавіація провела навчання з евакуацію потерпілих на своєму полігоні на Чернігівщини

За сценарієм навчання, автобус з іноземними туристами таранить вантажівка.

На місце аварії приїжджають патрульні та рятувальники.

У результаті ДТП двоє людей загинули, ще двоє – тяжко поранені.

Щоб врятувати їм життя, медики проводять аеромедичну евакуацію.

«Єврокоптером» іноземців доправляють до найближчого аеродрому – в Ніжині, звідти – літаком АН-26 перевозять до столиці.

На порятунок людини залишається мало часу – у нього струс мозку та сильна кровотеча.

Поки у Києві триватиме Євробачення, літак АН-26 та вертоліт «Єврокоптер» цілодобово чергуватимуть на аеродромі «Київ».

Джерело: 24 канал