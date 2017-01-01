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    Двоє загиблих та двоє поранених. Як рятувальники проводили навчання до Євробачення

    • Сьогодні, 18:44
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    На озброєнні у рятувальників 3 повітряних судна: 2 гелікоптери та літак АН-26 – єдиний медичний літак в Україні. Санавіація провела навчання з евакуацію потерпілих на своєму полігоні на Чернігівщини

    За сценарієм навчання, автобус з іноземними туристами таранить вантажівка.

    На місце аварії приїжджають патрульні та рятувальники.

    У результаті ДТП двоє людей загинули, ще двоє – тяжко поранені.

    Щоб врятувати їм життя, медики проводять аеромедичну евакуацію.

    «Єврокоптером» іноземців доправляють до найближчого аеродрому – в Ніжині, звідти – літаком АН-26 перевозять до столиці.

    На порятунок людини залишається мало часу – у нього струс мозку та сильна кровотеча.

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    Двоє загиблих та двоє поранених. Як рятувальники проводили навчання до Євробачення
    Двоє загиблих та двоє поранених. Як рятувальники проводили навчання до Євробачення
    Двоє загиблих та двоє поранених. Як рятувальники проводили навчання до Євробачення
    Двоє загиблих та двоє поранених. Як рятувальники проводили навчання до Євробачення
    Двоє загиблих та двоє поранених. Як рятувальники проводили навчання до Євробачення
    Двоє загиблих та двоє поранених. Як рятувальники проводили навчання до Євробачення
    Двоє загиблих та двоє поранених. Як рятувальники проводили навчання до Євробачення
    Двоє загиблих та двоє поранених. Як рятувальники проводили навчання до Євробачення
    Двоє загиблих та двоє поранених. Як рятувальники проводили навчання до Євробачення
    Двоє загиблих та двоє поранених. Як рятувальники проводили навчання до Євробачення
    Двоє загиблих та двоє поранених. Як рятувальники проводили навчання до Євробачення
    Двоє загиблих та двоє поранених. Як рятувальники проводили навчання до Євробачення
    Двоє загиблих та двоє поранених. Як рятувальники проводили навчання до Євробачення

    Поки у Києві триватиме Євробачення, літак АН-26 та вертоліт «Єврокоптер» цілодобово чергуватимуть на аеродромі «Київ».

    Джерело: 24 канал

    Євробачення ДТП Київ
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