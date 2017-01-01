Гройсман у Житомирі: скарги в аптеці на дорогі ліки та обіцянки підвищити пенсію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Гройсман у Житомирі

Грйосман в аптеці поспілкувався з місцевими мешканцями про їхні проблеми

Під час робочої поїздки до Житомира прем'єр-міністр Володимир Гройсман зайшов до аптеки.

Відповідне відео він оприлюднив на Фейсбуці.

«Прогулюючись Житомиром, вирішив перевірити стан справ з ліками у найближчій аптеці», - написав Володимир Гройсман.

В аптеці він поспілкувався з місцевими мешканцями. Зокрема, люди поскаржилися очільнику уряду на малу пенсію та дорогі ліки. Володимир Гройсман, в свою чергу, пообіцяв збільшити пенсії вже цього року і зазначив, що з 1 квітня в Україні будуть безкоштовні ліки.

Також Володимир Гройсман під час робочої поїздки в Житомирську область відвідав підприємство з виробництва товарів народного господарства Eurogold Industries Ltd та ознайомився із ходом ремонтних робіт на дорогах Житомирщини.



