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    Гройсман у Житомирі: скарги в аптеці на дорогі ліки та обіцянки підвищити пенсію

    • Сьогодні, 16:35
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    Володимир Гройсман у Житомирі
    Володимир Гройсман у Житомирі

    Грйосман в аптеці поспілкувався з місцевими мешканцями про їхні проблеми

    Під час робочої поїздки до Житомира прем'єр-міністр Володимир Гройсман зайшов до аптеки.

    Відповідне відео він оприлюднив на Фейсбуці.

    «Прогулюючись Житомиром, вирішив перевірити стан справ з ліками у найближчій аптеці», - написав Володимир Гройсман.

    В аптеці він поспілкувався з місцевими мешканцями. Зокрема, люди поскаржилися очільнику уряду на малу пенсію та дорогі ліки. Володимир Гройсман, в свою чергу, пообіцяв збільшити пенсії вже цього року і зазначив, що з 1 квітня в Україні будуть безкоштовні ліки.

    Також Володимир Гройсман під час робочої поїздки в Житомирську область відвідав підприємство з виробництва товарів народного господарства Eurogold Industries Ltd та ознайомився із ходом ремонтних робіт на дорогах Житомирщини.

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    Гройсман у Житомирі: скарги в аптеці на дорогі ліки та обіцянки підвищити пенсію
    Гройсман у Житомирі: скарги в аптеці на дорогі ліки та обіцянки підвищити пенсію
    Гройсман у Житомирі: скарги в аптеці на дорогі ліки та обіцянки підвищити пенсію
    Гройсман у Житомирі: скарги в аптеці на дорогі ліки та обіцянки підвищити пенсію
    Гройсман у Житомирі: скарги в аптеці на дорогі ліки та обіцянки підвищити пенсію
    Гройсман у Житомирі: скарги в аптеці на дорогі ліки та обіцянки підвищити пенсію
    Гройсман у Житомирі: скарги в аптеці на дорогі ліки та обіцянки підвищити пенсію
    Гройсман у Житомирі: скарги в аптеці на дорогі ліки та обіцянки підвищити пенсію
    Гройсман у Житомирі: скарги в аптеці на дорогі ліки та обіцянки підвищити пенсію
    Гройсман у Житомирі: скарги в аптеці на дорогі ліки та обіцянки підвищити пенсію
    Гройсман у Житомирі: скарги в аптеці на дорогі ліки та обіцянки підвищити пенсію
    Гройсман у Житомирі: скарги в аптеці на дорогі ліки та обіцянки підвищити пенсію
    Гройсман у Житомирі: скарги в аптеці на дорогі ліки та обіцянки підвищити пенсію
    Гройсман у Житомирі: скарги в аптеці на дорогі ліки та обіцянки підвищити пенсію
    Гройсман у Житомирі: скарги в аптеці на дорогі ліки та обіцянки підвищити пенсію
    Гройсман у Житомирі: скарги в аптеці на дорогі ліки та обіцянки підвищити пенсію
    Гройсман у Житомирі: скарги в аптеці на дорогі ліки та обіцянки підвищити пенсію


    Кабмін Володимир Гройсман пенсіонери Житомир Житомирщина
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