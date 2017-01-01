«Євробачення-2017»: вже відомі чотири фіналісти нацвідбору

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Illaria та Rozhden отримали найбільше голосів

Стало відомо імена ще двох артистів, які пройшли до фіналу Національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2017» - це співачка Illaria та співак Rozhden. Як повідомляється, за результатом другого етапу відбору саме ці виконавці отримали найбільше голосів.

Найкращих обирали за змішаною системою голосування: свої бали виставляло журі – композитор Костянтина Меладзе, співачка Джамала і шоумен Андрій Данилко – та глядачі за допомогою смс-голосування.

Нагадаємо, перший півфінал Нацвідбору на «Євробачення-2017» відбувся 4 лютого. Тоді до фіналу пройшли Tayanna та гурт «Сальто Назад». Третій півфінал відбудеться 18 лютого, де оберуть ще двох артистів до фінальної шістки.



