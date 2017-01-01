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    «Євробачення-2017»: вже відомі чотири фіналісти нацвідбору

    • Сьогодні, 11:15
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    Illaria та Rozhden отримали найбільше голосів

    Стало відомо імена ще двох артистів, які пройшли до фіналу Національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2017» - це співачка Illaria та співак Rozhden. Як повідомляється, за результатом другого етапу відбору саме ці виконавці отримали найбільше голосів.

    Найкращих обирали за змішаною системою голосування: свої бали виставляло журі – композитор Костянтина Меладзе, співачка Джамала і шоумен Андрій Данилко –  та глядачі за допомогою смс-голосування.

    Нагадаємо, перший півфінал Нацвідбору на «Євробачення-2017» відбувся 4 лютого. Тоді до фіналу пройшли Tayanna та гурт «Сальто Назад». Третій півфінал відбудеться 18 лютого, де оберуть ще двох артистів до фінальної шістки.


    Джерело: 5 канал
    Євробачення соціум культура
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