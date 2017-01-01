Казкові куточки України, які необхідно відвідати на вихідних

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Умань

Скоро вихідні, а це означає, що можна знову кудись поїхати відпочити. Зробити це із задоволенням можна і в Україні. Де побачити безліч цікавих місць, зробити яскраві фотографії та насолодитись природою – дивіться у сюжеті

Якщо у вас немає можливості поїхати на кілька днів у якесь карпатське містечко чи на відпочинок, скажімо, в Одесу, ви завжди можете спланувати на вихідні відпочинок в Черкаській області, який буде не менш цікавим. Адже ви зможете відвідати популярне серед українців місто — Умань.

Що подивитись в Умані? Для початку тут можна відвідати єврейську святиню — могилу хасида Раббі Нахмана – та побачити пам'ятку архітерктури — Василіанський монастир. Також з історії відомо, що у 18 столітті в Умані розташовувались загони гайдамаків, легенди про яких вам можуть розказати екскурсоводи та жителі міста. В основному туристи їдуть в Умань, щоб відвідати мальовничий парк «Софіївський», який відкритий для відвідувачів в будь-яку пору року.

Вартість дорослого квитка – 40 гривень, дитячого – 25 гривень. Екскурсії – 30 і 20 гривень відповідно. Мінімальна ціна групової екскурсії (до 12 осіб) для дорослих 360 гривень, для дітей – 340 гривень. Катання на човні по підземній річці Ахерон коштує 40 і 20 гривень. Готель на території – від 200 до 550 гривень за номер.

В «Софіївці» є понад дві тисячі унікальних рослин. З часу свого заснування у 1796 року дендропарк в Умані є символом кохання, адже він побудований за кошти Станіслава Потоцького, який бажав увіковічнити любов до своєї дружини Софії. В парку ви можете покататися на конях, поплавати на човні водоймами «Софіївки» та придбати сувеніри на пам'ять.

Загальна площа парку в становить 179,2 гектарів. Його прикрашають статуї стародавніх богів (Аполлона, Амура, купальниці-Венери), античних героїв (Паріса, Орфея) і філософів (Сократа, Гомера, Еврипіда, Аристотеля), мальовничі містки, альтанки, водойми. У «Софіївці» є і Єлисейські поля, і Партерний амфітеатр, і багато іншого. У парку можна побачити багато чудасій, наприклад, фонтан Змія – найкрасивіший і найоригінальніший з усіх софіївських фонтанів.

Він влаштований посеред Нижнього озера. Стовп води заввишки до 20 метрів виривається з широко розкритої пащі гігантської змії.

У центральній частині парку розташований Великий водоспад. Вода зривається з висоти близько 15 метрів. Біля підніжжя водоспаду є озеро, на якому живуть білі лебеді.

Парк «Софіївка» відрізняється чудово продуманою системою гідротехнічних споруд: ставків, водоспадів, каскадів, басейнів і фонтанів.

Туристам важливо знати, що пізно ввечері з Умані ходять автобуси міжнародного сполучення, які набагато дорожчі, ніж міжміські. Для того, щоб дістатися назад, до прикладу, за таку ж ціну, як їхали в Умань, бажано виїжджати до 19.30.

Джерело: 24 канал