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    Київрада не скасовуватиме заборону на продаж алкоголю вночі

    • Вчора, 14:03
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    За час заборони, кількість злочинів, скоєних у столиці в стані алкогольного сп'яніння, істотно знизилася

    Міська рада столиці не скасує заборону на продаж алкоголю вночі. І це попри те, що Київське обласне відділення Антимонопольного комітету назвало це рішення незаконним.

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    Радник мера з питань благоустрою Дмитро Білоцерківець заявив, що за час заборони, кількість злочинів, скоєних у столиці в стані алкогольного сп'яніння, істотно знизилася. Рішення Антимонопольного комітету він назвав виключно проханням.

    Джерело: ТСН

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