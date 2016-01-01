Київрада не скасовуватиме заборону на продаж алкоголю вночі

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За час заборони, кількість злочинів, скоєних у столиці в стані алкогольного сп'яніння, істотно знизилася

Міська рада столиці не скасує заборону на продаж алкоголю вночі. І це попри те, що Київське обласне відділення Антимонопольного комітету назвало це рішення незаконним.

Радник мера з питань благоустрою Дмитро Білоцерківець заявив, що за час заборони, кількість злочинів, скоєних у столиці в стані алкогольного сп'яніння, істотно знизилася. Рішення Антимонопольного комітету він назвав виключно проханням.

Джерело: ТСН