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    Лукашенко - Путіну: Незалежність і свободу не заміниш газом та нафтою

    • Сьогодні, 20:48
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    Найяскравіші фрагменти прес-конференції, що стосуються відносин Білорусі і Росії.

    Президент Білорусі Олександр Лукашекно провів рекордну прес-конференцію, яка тривала 7 годин і 21 хвилину.

    Бацька обрушився з критикою на Росію, звинувативши сусіда в порушенні міжнародних домовленостей через встановлення прикордонних зон. Також президент Лукашенко пригадав росіянам, як вони зневажливо відносяться до своїх колег-міністрів з Білорусі...

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