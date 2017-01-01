Лукашенко - Путіну: Незалежність і свободу не заміниш газом та нафтою
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Найяскравіші фрагменти прес-конференції, що стосуються відносин Білорусі і Росії.
Президент Білорусі Олександр Лукашекно провів рекордну прес-конференцію, яка тривала 7 годин і 21 хвилину.
Бацька обрушився з критикою на Росію, звинувативши сусіда в порушенні міжнародних домовленостей через встановлення прикордонних зон. Також президент Лукашенко пригадав росіянам, як вони зневажливо відносяться до своїх колег-міністрів з Білорусі...
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Пропонуємо вашій увазі найяскравіші фрагменти прес-конференції, що стосуються відносин Білорусі і Росії: