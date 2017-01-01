Мільйонер з велосипедами. Чим володіє Віталій Кличко

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Віталій Кличко

9 велосипедів, антикварний мармуровий годинник ХІХ століття та білий рояль за мільйон гривень . Усе це задекларував мер Києва Віталій Кличко

Згідно з декларацією, за 2016 рік Кличко заробив на 600 тисяч менше, аніж у 2015. Меру Києва 2 мільйонів гривень мало. Минулого року Кличко позичив 8,5 мільйонів євро та більше 700 тисяч доларів.

Очільник столиці є власником квартири у Києві на 250 квадратних метрів, а його дружина – утричі більшого приватного будинку. Серед цікавинок декларації Кличка: мотоцикл, причіп та 9 велосипедів. Автівки в мера немає, натомість у його дружини аж 2: «Toyota Sequoia» та «Land Rover Discovery».

Віталій Кличко очолює 2 благодійних фонди та володіє іменною торговою маркою.

Джерело: 24 канал