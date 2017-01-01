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    Московський патріархат захопив мерію Ужгорода і влаштував там молебень

    • Сьогодні, 14:25
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    «Московський патріархат дуже хоче землю в Ужгороді»

    Депутати залишили сесійну залу, натомість її зайняли священники з прихожанами і почали там молитись.

    «Ви не повірите... З півгодини в Ужгородській міськраді отаке. Московський патріархат дуже ж бо хоче землю в Ужгороді. Відверто кажучи, думала, що наша міськрада сягнула стелі абсурду, а ні, ще є куди рухатися», – пише журналіст Алла Хаятова в соцмережі.

    Також вона додала відео молебню, який представники Української православної церкви (Московського патріархату) здійснили в приміщенні міської ради.

    Джерело: Mukachevo.net

    Закарпаття УПЦ МП релігія Ужгород
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