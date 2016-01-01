Москвичі про присутність армії РФ у Сирії: Росія воює за мир, жертви ще будуть
- Сьогодні, 15:11
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Відповідей на питання про конкретні завдання російської армії отримати від росіян не вдалося.
Перехожі в центрі російської столиці спробували пояснити журналістам, чи розуміють вони, навіщо Росія воює в Сирії і чи виправдані такі втрати армії РФ.
Відповідей на питання про конкретні завдання російської армії отримати від росіян не вдалося.
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«За що воює Росія? Щоб у всьому світі був мир», - відповіла одна з опитаних.
Джерело: Цензор.НЕТ