Москвичі про присутність армії РФ у Сирії: Росія воює за мир, жертви ще будуть

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Відповідей на питання про конкретні завдання російської армії отримати від росіян не вдалося.

Перехожі в центрі російської столиці спробували пояснити журналістам, чи розуміють вони, навіщо Росія воює в Сирії і чи виправдані такі втрати армії РФ.

Відповідей на питання про конкретні завдання російської армії отримати від росіян не вдалося.

«За що воює Росія? Щоб у всьому світі був мир», - відповіла одна з опитаних.

Джерело: Цензор.НЕТ