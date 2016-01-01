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    Москвичі про присутність армії РФ у Сирії: Росія воює за мир, жертви ще будуть

    • Сьогодні, 15:11
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    Відповідей на питання про конкретні завдання російської армії отримати від росіян не вдалося.

    Перехожі в центрі російської столиці спробували пояснити журналістам, чи розуміють вони, навіщо Росія воює в Сирії і чи виправдані такі втрати армії РФ.

    Відповідей на питання про конкретні завдання російської армії отримати від росіян не вдалося.

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    «За що воює Росія? Щоб у всьому світі був мир», - відповіла одна з опитаних.

    Джерело: Цензор.НЕТ

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