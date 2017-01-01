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    На Дніпропетровщині трактор пішов під воду під час спроби витягнути шкільний автобус

    • Сьогодні, 00:04
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    Прийшов на поміч, а рятувати вже прийшлося двох

    У салоні автобусу дітей не було, лише вчителька, яка їхала до сільської школи - обидвоє дорослих самостійно залишили автобус.

    Першими на допомогу прийшли місцеві фермери. Аби витягти бус, вони відрядили трактор, але той пішов під воду. Його водій встиг врятуватися.

    Тож витягати з водойми і автобус, і потонулий трактор - рятувальникам довелося спецтехнікою із обласного центру.

    Джерело: ТСН

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