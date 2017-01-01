На Дніпропетровщині трактор пішов під воду під час спроби витягнути шкільний автобус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прийшов на поміч, а рятувати вже прийшлося двох

У салоні автобусу дітей не було, лише вчителька, яка їхала до сільської школи - обидвоє дорослих самостійно залишили автобус.

Першими на допомогу прийшли місцеві фермери. Аби витягти бус, вони відрядили трактор, але той пішов під воду. Його водій встиг врятуватися.

Тож витягати з водойми і автобус, і потонулий трактор - рятувальникам довелося спецтехнікою із обласного центру.

Джерело: ТСН