На Дніпропетровщині трактор пішов під воду під час спроби витягнути шкільний автобус
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Прийшов на поміч, а рятувати вже прийшлося двох
У салоні автобусу дітей не було, лише вчителька, яка їхала до сільської школи - обидвоє дорослих самостійно залишили автобус.
Першими на допомогу прийшли місцеві фермери. Аби витягти бус, вони відрядили трактор, але той пішов під воду. Його водій встиг врятуватися.
Тож витягати з водойми і автобус, і потонулий трактор - рятувальникам довелося спецтехнікою із обласного центру.
Джерело: ТСН