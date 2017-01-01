На розмінування Донбасу може піти до 15 років

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Часом на мінах підриваються й ті, хто їх встановлює
Щоб висадити картоплю, жителям Луганська спочатку необхідно зібрати інший урожай: міни, розірвані снаряди та розтяжки, якими всіяна земля.
Схожа ситуація – по всій лінії розмежування.
Минулого тижня два вибухонебезпечних випадки виявили у Донецькій і Луганській областях.
Часом на мінах підриваються й ті, хто їх встановлює.
Тож який небезпечний урожай збирають на прифронтовій території?
Джерело: Радіо Свобода