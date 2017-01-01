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    На розмінування Донбасу може піти до 15 років

    • Сьогодні, 16:19
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    Часом на мінах підриваються й ті, хто їх встановлює

    Щоб висадити картоплю, жителям Луганська спочатку необхідно зібрати інший урожай: міни, розірвані снаряди та розтяжки, якими всіяна земля.

    Схожа ситуація – по всій лінії розмежування.

    Минулого тижня два вибухонебезпечних випадки виявили у Донецькій і Луганській областях.

    Часом на мінах підриваються й ті, хто їх встановлює.

    Тож який небезпечний урожай збирають на прифронтовій території?

    Джерело: Радіо Свобода

    бойовики на Донбасі Донбас Луганщина Донеччина розмінування
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