На Закарпатті річки вийшли з берегів і затопили села. Відео з висоти пташиного польоту
- Сьогодні, 14:00
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Паводок на річках Боржава та Іршавка
Від підняття рівня води у річках постраждали жителі Іршавщини та Виноградівщини.
Відео підтоплень оприлюднили на сайті Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса.
Як видно на відео, вода підтопила дворогосподарства та сільськогосподарські угіддя жителів села Вільхівка та Сільце на Іршавщині, а також В.Ком'яти на Виноградівщині.
Нагадаємо, рятувальники попереджають, що рівень річок буде підійматись і далі.
Джерело: Mukachevo.net