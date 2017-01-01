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    Напад на приватний будинок у Дніпрі: стрілянина, заручники та вибухи

    • Сьогодні, 10:28
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    Стрілянина у Дніпрі
    Стрілянина у Дніпрі

    Елітне селище Новоолександрівка під Дніпром. Навколо-величезні приватні маєтки. Саме через один з них тут розгорілася справжня війна: стрілянина, заручники та вибухи

    Господарі на свята поїхали з країни, а охороняти дім залишили охоронці приватної служби, інформує nnovosti. Аж раптом, у будинок увірвався озброєний чоловік, який назвавши себе господарем, забарикадувався та почав стріляти.

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