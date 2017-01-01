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    Не безвізом одним: євроінтеграція очима молодих рекламістів

    • Сьогодні, 20:35
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    Євроінтеграція
    Євроінтеграція

    «Людям необхідно час від часу нагадувати, що у їхньому під’їзді дзюрить не місцевий депутат, а недопалки на дитмайданчику покидав не прем’єр. Культура і взаємоповага – ось що таке цивілізована європейська країна»

    Безвізовий режим, який для українців відкриється вже у червні – це важливий, але не єдиний крок до євроінтеграції.

    Про те, що означає бути європейською країною розповідають молоді рекламісти, призери фестивалю соціальної реклами Molodiya Festival.

    Автор вже відомої у мережі реклами «Київ vs EU», Андрій Бут, потролив столицю за надмірну любов до зовнішньої реклами:

    Поки ми в супермаркетах відбиваємось від поліетиленових пакетиків (ті, які «візьміть, вони ж безкоштовні!») Михайло Маслобойщиков нагадує, що Європа – це ще й стале домогосподарство та енергозберігаючі технології:

    Зрештою, цивілізоване суспільство означає працювати і щось робити для своєї країни, а не критикувати по кухнях владу або чекати подачок, переконаний Орест Смілянець: «Кажуть, що Європа раптово приходить, коли попиваєш чай і уважно слідкуєш за новинами по телевізору», – іронізує автор.

    Проблему бездомних тварин у європейських країнах вирішила стерилізація та популяризація адопції тварин з притулків. Львівський журналіст та рекламіст Омелян Ощудляк нагадує українцям, що тисячі тварин чекають усиновлення:

    Ще одна соціальна реклама зі Львова, авторства Іллі Лазоркіна, нагадує нам, що чисто не тільки там, де не смітять, а й там, де прибирають:

    На цьому мотивуючі ролики не закінчаться: днями стартував свіжий конкурс соціальної реклами від Molodiya Festival та мережі кінотеатрів «Планета Кіно», тема якого – взаємоповага між людьми в суспільстві:

    «Людям необхідно час від часу нагадувати, що у їхньому під’їзді дзюрить не місцевий депутат, а недопалки на дитмайданчику покидав не прем’єр. Культура і взаємоповага – ось що таке цивілізована європейська країна», – кажуть організатори.

    безвізовий режим Київ кіно Європа культура
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