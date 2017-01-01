Не безвізом одним: євроінтеграція очима молодих рекламістів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Євроінтеграція

«Людям необхідно час від часу нагадувати, що у їхньому під’їзді дзюрить не місцевий депутат, а недопалки на дитмайданчику покидав не прем’єр. Культура і взаємоповага – ось що таке цивілізована європейська країна»

Безвізовий режим, який для українців відкриється вже у червні – це важливий, але не єдиний крок до євроінтеграції.

Про те, що означає бути європейською країною розповідають молоді рекламісти, призери фестивалю соціальної реклами Molodiya Festival.

Автор вже відомої у мережі реклами «Київ vs EU», Андрій Бут, потролив столицю за надмірну любов до зовнішньої реклами:

Поки ми в супермаркетах відбиваємось від поліетиленових пакетиків (ті, які «візьміть, вони ж безкоштовні!») Михайло Маслобойщиков нагадує, що Європа – це ще й стале домогосподарство та енергозберігаючі технології:

Зрештою, цивілізоване суспільство означає працювати і щось робити для своєї країни, а не критикувати по кухнях владу або чекати подачок, переконаний Орест Смілянець: «Кажуть, що Європа раптово приходить, коли попиваєш чай і уважно слідкуєш за новинами по телевізору», – іронізує автор.

Проблему бездомних тварин у європейських країнах вирішила стерилізація та популяризація адопції тварин з притулків. Львівський журналіст та рекламіст Омелян Ощудляк нагадує українцям, що тисячі тварин чекають усиновлення:

Ще одна соціальна реклама зі Львова, авторства Іллі Лазоркіна, нагадує нам, що чисто не тільки там, де не смітять, а й там, де прибирають:

На цьому мотивуючі ролики не закінчаться: днями стартував свіжий конкурс соціальної реклами від Molodiya Festival та мережі кінотеатрів «Планета Кіно», тема якого – взаємоповага між людьми в суспільстві:

«Людям необхідно час від часу нагадувати, що у їхньому під’їзді дзюрить не місцевий депутат, а недопалки на дитмайданчику покидав не прем’єр. Культура і взаємоповага – ось що таке цивілізована європейська країна», – кажуть організатори.