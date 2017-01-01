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    Не здавайте Авдіївку – місцева мешканка звернулася до українських військових

    • Сьогодні, 15:34
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    Авдіївка
    Авдіївка

    Унаслідок обстрілів Авдіївки від неділі, за останніми даними української сторони, загинули 7 військових, десятки поранені, також поранені 5 мирних жителів

    Жителька Авдіївки, що на Донеччині, прийшла до пункту обігріву українських військових, та просить їх не лишати місто в біді.

    У прес-центрі штабу АТО повідомляють, що підтримувані Росією сепаратисти на Донбасі сьогодні, 1 лютого, продовжують обстріли українських позицій поблизу Авдіївки. Про це йдеться в повідомленні на сторінці штабу у Facebook.

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    Унаслідок обстрілів Авдіївки від неділі, за останніми даними української сторони, загинули 7 військових, десятки поранені, також поранені 5 мирних жителів. Бойовики заявляють про 4 загиблих цивільних, про військові втрати зі свого боку не повідомляють.

    Джерело: Радіо Свобода

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