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    Неймовірна краса: на Закарпатті зацвіли нарциси

    • Сьогодні, 14:06
    • Розсилка

    Долина нарцисів є унікальним природним об’єктом не лише для Закарпаття та України, подібного не можна побачити більше ніде у світі

    Туристи їдуть на Закарпаття, аби побачити славнозвісну долину нарцисів.

    Цвітіння квітів триває вже близько двох тижнів, і тисячі людей намагаються подивитися та зафільмувати цю унікальну красу.

    Про виникнення долини існує до десятка різних легенд.

    Найпоширеніша – про грецького бога Нарциса, який себе побачив у водах тутешньої річки, закохався й помер від туги.

    Долина нарцисів є унікальним природним об’єктом не лише для Закарпаття та України, подібного не можна побачити більше ніде у світі.

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    Неймовірна краса: на Закарпатті зацвіли нарциси
    Неймовірна краса: на Закарпатті зацвіли нарциси
    Неймовірна краса: на Закарпатті зацвіли нарциси
    Неймовірна краса: на Закарпатті зацвіли нарциси
    Неймовірна краса: на Закарпатті зацвіли нарциси
    Неймовірна краса: на Закарпатті зацвіли нарциси

    Нагадаємо, що заповідний масив «Долина нарцисів» входить до міжнародної мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО. Це найбільший у Центральній Європі осередок нарцису вузьколистого, який внесений до Червоної книги України. 

    Джерело: 24 канал

    екологія Закарпаття туризм
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