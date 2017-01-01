Неймовірна краса: на Закарпатті зацвіли нарциси
- Сьогодні, 14:06
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Долина нарцисів є унікальним природним об’єктом не лише для Закарпаття та України, подібного не можна побачити більше ніде у світі
Туристи їдуть на Закарпаття, аби побачити славнозвісну долину нарцисів.
Цвітіння квітів триває вже близько двох тижнів, і тисячі людей намагаються подивитися та зафільмувати цю унікальну красу.
Про виникнення долини існує до десятка різних легенд.
Найпоширеніша – про грецького бога Нарциса, який себе побачив у водах тутешньої річки, закохався й помер від туги.
Долина нарцисів є унікальним природним об’єктом не лише для Закарпаття та України, подібного не можна побачити більше ніде у світі.
Нагадаємо, що заповідний масив «Долина нарцисів» входить до міжнародної мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО. Це найбільший у Центральній Європі осередок нарцису вузьколистого, який внесений до Червоної книги України.
Джерело: 24 канал