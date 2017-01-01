Неймовірна краса: на Закарпатті зацвіли нарциси

Долина нарцисів є унікальним природним об’єктом не лише для Закарпаття та України, подібного не можна побачити більше ніде у світі

Туристи їдуть на Закарпаття, аби побачити славнозвісну долину нарцисів.

Цвітіння квітів триває вже близько двох тижнів, і тисячі людей намагаються подивитися та зафільмувати цю унікальну красу.

Про виникнення долини існує до десятка різних легенд.

Найпоширеніша – про грецького бога Нарциса, який себе побачив у водах тутешньої річки, закохався й помер від туги.

Долина нарцисів є унікальним природним об’єктом не лише для Закарпаття та України, подібного не можна побачити більше ніде у світі.

Нагадаємо, що заповідний масив «Долина нарцисів» входить до міжнародної мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО. Це найбільший у Центральній Європі осередок нарцису вузьколистого, який внесений до Червоної книги України.