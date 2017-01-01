Обличчя депортації: польські українці відзначили 70 років після операції «Вісла»

У Перемишлі польські українці відзначили 70-ті роковини операції «Вісла»

Тоді близько 150 тисяч людей були змушені покинути рідні села та вирушити на північ та захід Польщі.

Над Сяном цьогоріч зібралися польські українці, яких розділила з рідною домівкою операція «Вісла». На підтвердження спогадів люди принесли речі, вивезені під час депортації.

Зі слів дослідників, розділяючи родини поляки намагалися вирішити українське питання.

«Питання різнорідності не толерувалося. Воно повинно було знятися шляхом крайньої необхідності фізичного виселення людей, розсіяння їх на широкій території з метою їх денаціоналізації, полонізації і асиміляції», – пояснив історик Тарас Радь.

Загалом пам’ятні заходи минули без інцидентів Поліція слідкувала, аби не було провокацій. Польська влада перепон не створювала, хоча і не надто підтримала.