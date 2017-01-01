Операція «Вісла». Як 70 років тому Польща депортувала 150 тисяч українців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Їх вигнали з рідної землі лише тому, що вони були українцями. Рівно 70 років тому розпочалась операція під кодовою назвою «Вісла»

Офіційним приводом стало вбивство заступника міністра оборони Польщі, в якому звинуватили УПА. Відповідальність же поклали на всіх українців, котрі мешкали в Польщі.

«Швидкими темпами переселити українців і змішані родини на повернені території (передусім північну Пруссію), не утворюючи компактних груп і не ближче, ніж 100 км від кордону». 28 березня – постанова Політбюро ЦК ПРП.

«Повернені землі», про які йдеться в повідомлені, – це території, котрі відійшли Польщі після війни від Німеччини. Саме сюди вирішили депортувати українців із Закерзоння.

Так називали невеличку смужку етнічних українських земель, які після приєднання Західної України до Союзу, опинились у складі Польщі. З квітня до жовтня звідси було виселено 150 тисяч українців. Із 200, які ще залишились після попередніх переселень до Союзу.

Дали дві години на збори. Речей дозволили брати не більше 25 кілограмів на сім'ю. Деякі примудрились взяти з собою худобу, що їх і врятувало.

Так із землі, де тисячоліттями мешкали їхні предки, у товарних вагонах везли українців. Довго і невідомо куди. Проте польські військові знали куди. Рішення ухвалили за місяць до цього, в день вбивства заступника міністра оборони. В ньому без суду і слідства звинуватили УПА. А заразом і всіх українців Польщі.

Тих, кого запідозрили у співпраці з повстанцями, розстрілювали без слідства. Для цивільних українців міноборони влаштувало концтабір у Явожні. Чимало загинуло від нелюдських умов під час виселення.

Багато сіл під час «зачистки» спалили. На їхньому місці нині пустка. А замість зруйнованих церков виросли ліси.

Джерело: 24 канал