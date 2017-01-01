Острів мільярдера: як Обама проводить свою відпустку

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Барак Обама поїхав на острів мільярдера Річарда Бренсона - відпочивати

Фотографія Барака Обами, який відразу після інавгурації Трампа відправився у відпустку, потрапила в десятку головних новин дня.

Колишня перша пара країни відпочиває на Віргінських островах, точніше, на приватному острові британського мільярдера Річарда Бренсона.

Всього на маленькому острівці, який належить голові компанія Virgin, можуть перебувати близько 30 гостей. Їх обслуговують майже 100 чоловік персоналу, включаючи особистого кухаря.

У відпустці Обама захопився кайтінгом, навіть взяв участь в змаганні з Бренсоном.