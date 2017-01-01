Під Києвом знімають фільм про галицьких повстанців 1930-х років

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Фото: Український інтерес/Олександр Бобровський

Історія України на широкому екрані. Під Києвом знімають новий український фільм з лаконічною назвою «Екс». Події картини відбуваються на Галичині у 1932 році. Прем'єра запланована на початок наступного року

Проект фільму переміг на VIII конкурсі Держкіно та отримав значну фінансову підтримку. Загальний бюджет кінострічки – близько 26 мільйонів гривень, з яких половину дає держава.

Режисер побачив сценарій на конкурсі «Коронація слова». Там Сергій Лисинко був у журі. В основі сюжету майбутньої кінокартини – маловідома історія про галицьких повстанців та підпільну військову організацію, яка діяла на Галичині на початку 1930 років.

За сюжетом, хлопці з підпільної військової організації хочуть звільнити Галичину від польської окупації. Вони готують військову операцію проти поляків, яка перетворилася на криваву бійню. Події драматичні, та фільм обіцяють зробити легким для перегляду.

Основний акцент сценарист зробив на характерах головних героїв. Вони – звичайні веселі хлопці, яких у фільмі грають молоді актори Віталій Гордієнко та Орест Пастух.

У червні команда поїде на зйомки до Львова. Прем'єра кінокартини запланована на початок 2018 року.

Джерело: 24 канал