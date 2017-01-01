Підозрювана в убивстві брата лідера КНДР заявила, що сприйняла замах за телевізійне шоу

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Паспорт Сіті Айші

Індонезійка Сіті Айші розповідає, що їй заплатили за те, аби розіграти кількох чоловіків

Вона просила їх закрити очі, а коли ті погоджувалися, прискала на них рідиною.

Жінка каже, що зробила так кілька разів, бо думала, що бере участь у шоу. Але після того, як в аеропорту Куала Лумпура вона повторила трюк із Кім Чон Намом, той помер.

Нагадаємо, в інтернеті з'явилося відео з камер спостереження, на якому зафіксували напад на Кім Чен Нама – зведеного брата лідера КНДР Кім Чен Ина.



