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    Підозрювана в убивстві брата лідера КНДР заявила, що сприйняла замах за телевізійне шоу

    • Сьогодні, 11:34
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    Паспорт Сіті Айші
    Паспорт Сіті Айші

    Індонезійка Сіті Айші розповідає, що їй заплатили за те, аби розіграти кількох чоловіків

    Вона просила їх закрити очі, а коли ті погоджувалися, прискала на них рідиною.

    Жінка каже, що зробила так кілька разів, бо думала, що бере участь у шоу. Але після того, як в аеропорту Куала Лумпура вона повторила трюк із Кім Чон Намом, той помер.

    Нагадаємо, в інтернеті з'явилося відео з камер спостереження, на якому зафіксували напад на Кім Чен Нама – зведеного брата лідера КНДР Кім Чен Ина.

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    Джерело: ТСН
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