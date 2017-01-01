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    В мережі оприлюднили відео вбивства зведеного брата лідера КНДР

    • Сьогодні, 07:43
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    На цих кадрах зафіксовано останні хвилини життя Кім Чен Нама

    В інтернеті з'явилося відео з камер спостереження, на якому зафіксували напад на Кім Чен Нама — зведеного брата лідера КНДР Кім Чен Ина.

    Записи камер відеоспостереження аеропорту Куала-Лумпура були опубліковані в YouTube.

    На цих кадрах зафіксовано останні хвилини життя Кім Чен Нама. Він попрямував до квиткового терміналу аеропорту. У цей момент дівчина в білій блузці підійшла до нього ззаду і щось притиснула до його обличчя, після чого вона зникла.

    На наступних кадрах Кім Чен Нам розповідає співробітниці аеропорту про те, що трапилося і в супроводі поліцейських направляється в медпункт аеропорту.

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