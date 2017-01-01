В мережі оприлюднили відео вбивства зведеного брата лідера КНДР

На цих кадрах зафіксовано останні хвилини життя Кім Чен Нама

В інтернеті з'явилося відео з камер спостереження, на якому зафіксували напад на Кім Чен Нама — зведеного брата лідера КНДР Кім Чен Ина.

Записи камер відеоспостереження аеропорту Куала-Лумпура були опубліковані в YouTube.

На цих кадрах зафіксовано останні хвилини життя Кім Чен Нама. Він попрямував до квиткового терміналу аеропорту. У цей момент дівчина в білій блузці підійшла до нього ззаду і щось притиснула до його обличчя, після чого вона зникла.

На наступних кадрах Кім Чен Нам розповідає співробітниці аеропорту про те, що трапилося і в супроводі поліцейських направляється в медпункт аеропорту.