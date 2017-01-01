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    Приватні виконавці: чого від них очікувати українцям

    • Сьогодні, 10:16
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    Злісних боржників в Україні з кожним роком більшає. Тож, на допомогу досить часто нахабним державним виконавцям, приходять приватні

    Службу планують запустити до кінця року. У мін'юсті підрахували: країні потрібно понад 2 тисячі таких фахівців. Аби вони не стали звичайними «вибивайлами», за ними пильно стежитиме держава.

    Юрисдикція приватних виконавців буде обмеженою. Зокрема, вони не займатимуться провадженнями, що стосуються вселення-виселення із житла, відібранням дитини, а також їх не стосуються ті рішення, де учасником виконавчого провадження є держава. Усі претенденти на цю посаду повинні пройти навчання у виконавчій службі. Перші курси уже стартували.

    Проте, експерти побоюються, аби ця реформа не узаконила добре відомі колекторські контори, які займатимуться «віджиманням» грошей, майна та рейдерськими захопленнями.

    Водночас заспокоюють, мовляв, реформа з приватними нотаріусами прижилася в Україні. Тож, сподіваються, що і нові приватні виконавці встановлять правосуддя. Якщо в Україні воно взагалі можливе.


    Джерело: 24 канал

    Мінюст Міністерство юстицій
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