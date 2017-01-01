Про що говоритимуть на саміті НАТО

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У Брюсселі сьогодні відбудеться саміт НАТО. Зустріч щоправда називають неформальною, і за її підсумками не передбачено навіть ухвалення комюніке

Однак, засідання від того буде не менш цікавим, адже у саміті бере участь Дональд Трамп. Це перша його зустріч із лідерами країн альянсу в такому форматі.

Зустріч лідерів НАТО розпочнеться з церемонії відкриття нової штаб-квартири альянсу. Вона розташована навпроти старої будівлі і обійшлася військовому блоку у понад 1 мільярд євро.

Серед головних тем саміту – участь НАТО у боротьбі з тероризмом. Оглядачі кажуть, що США хочуть переконати альянс приєднатися до міжнародної коаліції проти Ісламської держави. Однак, напередодні зустрічі генсек Єнс Столтенберг відкинув можливість військової участі.

Говоритимуть на саміті НАТО у Брюсселі і про те, як протистояти Росії. Зокрема, Німеччина і Франція планують доповісти про невиконання Кремлем мінських угод. Про це повідомив генсек Єнс Столтенберг.

Він також наголосив, що агресія Росії проти України є головною причиною того, що НАТО нині проводить найбільше військове посилення на своїх східних кордонах. Йдеться про розгортання батальйонів альянсу у Балтії та Польщі.

Джерело: 24 канал