«Прощавай, людино!»: як у Києві пройшов фестиваль Docudays UA

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Docudays UA

У Києві пройшов фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA. Протягом тижня з великого екрану режисери з усього світу розповідали життєві історії про те, що війни, протести, глобальне потепління

Церемонія закриття фестивалю розпочалася з акції підтримки Олеса Сенцова. Фільм «Процес» зняв його друг Аскольд Куров. На Docudays UA відбулася його українська прем'єра.

Цьогорічне гасло Docudays: «Прощавай, людино!» Фестиваль документального кіно про права людини вкотре підняв на поверхню питання, на які люди звикли закривати очі.

Короткометражна стрічка Юлії Кочетової-Набожняк «До скорого» виграла спеціальний приз від дистриб'юторів. Фільм отримав можливість безкоштовно подати заявку на участь у 50 міжнародних фестивалях.

Аудиторія на кінопоказах складалася переважно з молоді. Організатори Docudays UA сподіваються, що саме це покоління їхніх глядачів в майбутньому стане рушійною силою змін.

Джерело: 24 канал