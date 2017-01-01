Реформи в медицині: вже з літа українці зможуть самі обирати лікарів
- Сьогодні, 16:53
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Реформи в медицині
Уже з липня кожен українець сам буде обирати сімейного лікаря та укладати з ним договір
Окрім того, що це полегшить життя всім українцям, які не живуть за місцем реєстрації, це ще й буде стимулювати лікарів краще дбати про здоров'я пацієнта. Адже від цього залежатиме їхня заробітна плата.
Для прикладу, якщо за рік сімейний лікар обслуговуватиме до двох тисяч пацієнтів, зможе отримувати до 15 тисяч гривень на місяць.
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Джерело: 24 канал