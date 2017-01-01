Реформи в медицині: вже з літа українці зможуть самі обирати лікарів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Реформи в медицині

Уже з липня кожен українець сам буде обирати сімейного лікаря та укладати з ним договір

Окрім того, що це полегшить життя всім українцям, які не живуть за місцем реєстрації, це ще й буде стимулювати лікарів краще дбати про здоров'я пацієнта. Адже від цього залежатиме їхня заробітна плата.