Російський вчений розповів, чому неможливо побудувати Керченський міст



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Керченський міст

Юрій Медовар (старший науковий співробітник Російської академії наук, Інститут водних проблем РАН) пояснив, чому неможливо побудувати так званий Керченський міст

«Пройти експертизу за часів СРСР, де сиділи справжні аси, фахівці з колосально високих букв, я серйозно говорю, було дуже складно. Вони його завернули. Чому? Там дуже складна геологія. Там грязьовий вулканізм, там шість водоносних горизонтів, і плюс до всього там карст. Куди, як все зараз пояснюють, ми будемо бити палі. Хлопці, нічого там бити не можна: це море, плюс метрів 80 донних відкладень. Ви в курсі, що там потонув пором, кран плавучий. Його знайти не можуть, тому що там колосальні донні відкладення. Десь впав, на бік ліг, і все», - заявив Юрій Медовар.

Раніше повідомлялось, що будівництво залізничних підходів до Керченського мосту з боку окупованого Криму досі не почалося, тому що у федеральній цільовій програмі (ФЦП) розвитку анексованого Криму і Севастополя до 2020 року не вказаний держзамовник на цей вид робіт