Румуни проти амністії корупціонерам: десятки тисяч людей вийшли на вулиці, аби висловити невдоволення
- Сьогодні, 09:42
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Протестні акції у сусіда України
У Румунії десятки тисяч людей вийшли на вулиці, аби висловити невдоволення законом про амністію.
Документ, підготований урядом, передбачає декриміналізацію деяких злочинів і помилування для двох тисяч в'язнів. Утім, амністія може стосуватися і кількох румунських чиновників, заарештованих за корупцію.
Зокрема, уряд хоче випустити тих, хто завдав країні збитків менше, ніж на 47 з половиною тисяч доларів.
Джерело: ТСН