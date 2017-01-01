Румуни проти амністії корупціонерам: десятки тисяч людей вийшли на вулиці, аби висловити невдоволення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Протестні акції у сусіда України

У Румунії десятки тисяч людей вийшли на вулиці, аби висловити невдоволення законом про амністію.

Документ, підготований урядом, передбачає декриміналізацію деяких злочинів і помилування для двох тисяч в'язнів. Утім, амністія може стосуватися і кількох румунських чиновників, заарештованих за корупцію.

Зокрема, уряд хоче випустити тих, хто завдав країні збитків менше, ніж на 47 з половиною тисяч доларів.





Джерело: ТСН