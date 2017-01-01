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    Румуни проти амністії корупціонерам: десятки тисяч людей вийшли на вулиці, аби висловити невдоволення

    • Сьогодні, 09:42
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    Протестні акції у сусіда України

    У Румунії десятки тисяч людей вийшли на вулиці, аби висловити невдоволення законом про амністію.

    Документ, підготований урядом, передбачає декриміналізацію деяких злочинів і помилування для двох тисяч в'язнів. Утім, амністія може стосуватися і кількох румунських чиновників, заарештованих за корупцію.

    Зокрема, уряд хоче випустити тих, хто завдав країні збитків менше, ніж на 47 з половиною тисяч доларів.


    Джерело: ТСН

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