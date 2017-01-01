«Ще не наш». Банки РФ відмовляються давати кредити кримчанам

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Всі російські банки, які працюють у сфері споживчих кредитів, відмовляють кримчанам із російськими паспортами

У мережі з'явилося відео зі спробами мешканки Ялти отримати кредит для купівлі мобільного телефону. Жінка в декількох роздрібних магазинах, які продають телефони в кредит через російські банки, намагалася безуспішно зробити покупку. Всі менеджери відмовляли в кредитуванні.

«Так вийшов нам такий указ від керівництва банку, що не можна давати кредити кримчанам. У всіх банків так», - говорить представник однієї з фінустанов у магазині.

Джерело: Цензор.НЕТ