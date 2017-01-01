  1. Головна
  2. Відео
    Відео

    «Ще не наш». Банки РФ відмовляються давати кредити кримчанам

    • Сьогодні, 13:35
    • Розсилка

    Всі російські банки, які працюють у сфері споживчих кредитів, відмовляють кримчанам із російськими паспортами

    У мережі з'явилося відео зі спробами мешканки Ялти отримати кредит для купівлі мобільного телефону. Жінка в декількох роздрібних магазинах, які продають телефони в кредит через російські банки, намагалася безуспішно зробити покупку. Всі менеджери відмовляли в кредитуванні.

    «Так вийшов нам такий указ від керівництва банку, що не можна давати кредити кримчанам. У всіх банків так», - говорить представник однієї з фінустанов у магазині. 

    Джерело: Цензор.НЕТ

    Крим анексія банки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ