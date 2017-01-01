  1. Головна
  2. Відео
    Відео

    Що фахівці радять робити, якщо людині поряд стало погано

    • Сьогодні, 20:49
    • Розсилка
    Фото: Громадське телебачення: Черкаси

    Більшість людей не знають, як діяти, якщо незнайомцю в метро чи на вулиці стало погано

    Більше того, своїми добрими намірами вони можуть навіть нашкодити постраждалому.

    Команда всеукраїнського об’єднання «Патріот», яка з початку війни вчить солдатів домедичній допомозі, наголосила, що народні методи допомоги потерпілому навряд чи допоможуть. Зокрема, категорично заборонено людям із епілепсією під час нападів засовувати щось у рот.

    Нічого людині в рот засовувати не потрібно: ні палець, ні виделки, ні ложки. Засунете палець – ризикуєте залишитися без нього. Ложки-вилки травмують постраждалого, можуть поламати зуби,
    – наголосив інструктор з тактичної медицини та домедичної допомоги Сергій Назаров.

    Джерело: 24 канал

    здоров'я
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ