Що фахівці радять робити, якщо людині поряд стало погано



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Громадське телебачення: Черкаси

Більшість людей не знають, як діяти, якщо незнайомцю в метро чи на вулиці стало погано

Більше того, своїми добрими намірами вони можуть навіть нашкодити постраждалому.

Команда всеукраїнського об’єднання «Патріот», яка з початку війни вчить солдатів домедичній допомозі, наголосила, що народні методи допомоги потерпілому навряд чи допоможуть. Зокрема, категорично заборонено людям із епілепсією під час нападів засовувати щось у рот. Нічого людині в рот засовувати не потрібно: ні палець, ні виделки, ні ложки. Засунете палець – ризикуєте залишитися без нього. Ложки-вилки травмують постраждалого, можуть поламати зуби,

– наголосив інструктор з тактичної медицини та домедичної допомоги Сергій Назаров.

Джерело: 24 канал