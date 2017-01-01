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    Що Кремль робитиме з «націоналізованими» заводами Донбасу?

    • Сьогодні, 22:05
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    <span>Єнакієвський металургійний завод, &laquo;націоналізований&raquo; бойовиками</span>
    Єнакієвський металургійний завод, «націоналізований» бойовиками

    Погрози контрольованих Росією бойовиків відібрати бізнес у відповідь на блокаду втілюються в життя

    Минулого тижня одразу кілька великих підприємств, що працювали на непідконтрольній території, опинилися під «зовнішнім управлінням». Термін, яким бойовики замінили популярне, але незручне в політиці слово «націоналізація».

    Все це супроводжувалося численними схвальними народними мітингами, мовляв, забирайте, ми – «за». На цьому тлі заговорили про фактичне «відділення» Донбасу. Чи є підстави для таких припущень, і на кого все-таки будуть працювати українські підприємства?

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    Джерело: Радіо Свобода

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