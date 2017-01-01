Що Кремль робитиме з «націоналізованими» заводами Донбасу?

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Єнакієвський металургійний завод, «націоналізований» бойовиками

Погрози контрольованих Росією бойовиків відібрати бізнес у відповідь на блокаду втілюються в життя

Минулого тижня одразу кілька великих підприємств, що працювали на непідконтрольній території, опинилися під «зовнішнім управлінням». Термін, яким бойовики замінили популярне, але незручне в політиці слово «націоналізація».

Все це супроводжувалося численними схвальними народними мітингами, мовляв, забирайте, ми – «за». На цьому тлі заговорили про фактичне «відділення» Донбасу. Чи є підстави для таких припущень, і на кого все-таки будуть працювати українські підприємства?

Джерело: Радіо Свобода