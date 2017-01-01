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    Свідок вбивства Нємцова придбала чотири квартири у Києві

    • Сьогодні, 07:13
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    Колишня коханка Нємцова здає придбане житло в оренду.

    Головний свідок вбивства російського опозиціонер Бориса Нємцова Ганна Дурицька придбала чотири квартири у Києві.

    Про це свідчать дані Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, повідомляє ТСН.

    Усі чотири квартири розташовані на проспекті Науки у Голосіївському районі столиці. Дві з них Дурицька придбала 17 листопада 2015 року, ще дві – 8 грудня 2016-го.

    Ці квартири колишня коханка Нємцова здає в оренду. Сама вона живе у квартирі на Феодосійському провулку - гроші на це житло Дурицькій дав Борис Нємцов.

    Журналісти декілька разів намагалися зв'язатися з Ганною Дурицькою, щоб з'ясувати, звідки у неї кошти на нерухомість у Києві, але вона уникає коментарів пресі.

    Нагадаємо, Борис Нємцов був застрелений 27 лютого 2015 на Великому Москворецькому мосту в Москві. Відповідно до санкції Басманного суду, під вартою перебувають п'ять фігурантів кримінальної справи: ймовірні виконавці Заур Дадаєв, Анзор Губашев і їх ймовірні помічники Хамзат Бахаєв, Шадід Губашев і Тамерлан Ескерханов.

    Єдиним свідком злочину була українська модель Ганна Дурицька, яка у момент вбивства була разом із Нємцовим. Раніше повідомлялося, що після повернення в Україну вона живе у батьків, сама керує позашляховиком і вільно пересувається рідним містом. 

    Київ путінський режим Борис Нємцов
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